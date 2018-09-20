Мурат БАЙМЕНОВ рассказал, что АО "Жайыктеплоэнерго" снабжает теплом 1184 жилых дома, в том числе 44 детских сада, 49 объектов образования, 35 объектов здравоохранения. По его словам, 1160 домов прошли опрессовку, что составляет 98%. Паспорт готовности получили 947 жилых домов, что составляет 80%. Также гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" отметил, что проблемой на данный момент являются общежития, в которых большинство жителей являются квартирантами. - Одно из этих общежитий находится по улице У. Громовой, 2/1. Ежегодно мы проводим разъяснительную работу с жителями. В этом году в августе аким города Мурат МУКАЕВ выезжал на встречу с жильцами этого общежития. Мы знаем, что оно не относится ни к одному КСК, у них нет старшего по дому. Чтобы подготовить это здание к отопительному сезону, нужно около 260 тысяч тенге, - заявил Мурат БАЙМЕНОВ. - Кроме того, к тем домам, где жильцы имеют задолженность, мы подключим тепло в последнюю очередь, в первую очередь обеспечим теплом дома, где у людей нет долгов. Затронул Мурат БАЙМЕНОВ и тему долгов за тепло и горячую воду. В данный момент долг населения перед АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 335 млн тенге. - На сегодняшний день ведется активная работа с должниками. 1188 дел направлены в суд, мы сотрудничаем с 20 частными судисполнителями. В первую очередь по решению суда мы ограничиваем права должника на квартиру. После чего должник не может квартиру продать, переоформить или подарить кому-то. Также могут наложить запрет на выезд за пределы Казахстана. Отмечу, что мы сотрудничаем с МПС ДВД ЗКО, которые с помощью автомашины "Ураган" водворяют на штрафстоянку транспортное средство должника. Только после полного погашения мы снимаем эти запреты, - заявил Мурат БАЙМЕНОВ. В свою очередь долг АО "Жайыктеплоэнерго" перед АО «КазТрансГаз Аймак» за потребленный газ составляет 326 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.