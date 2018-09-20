Как рассказала менеджер городской поликлиники №6 Флюра САМАТОВА, нападение на соцработника произошло во время планового обхода больных, получающих лечение на дому, 19 сентября. - Наш работник отправилась проведать больного и отнести необходимые лекарства. Пациента дома не оказалось. Но из соседнего двора отозвался некий мужчина, который сказал, что женщина находится у него дома. Соцработник зашла во двор и начала звать пациентку. Но ей никто не ответил. Далее мужчина схватил нашего сотрудника, начал душить ее, наносить удары и стал тащить её к себе в дом. Каким-то чудом девушка вырвалась и ей удалось сбежать. Сейчас наш сотрудник находится на больничном. Она в шоковом состоянии. Девушка молодая. Теперь она боится дальше работать и ходить по домам. Другие сотрудники также обеспокоены этим случаем. Ведь от такого никто не застрахован. Теперь на дом к пациентам мы вынуждены отправлять врачей в сопровождении водителей или других медработников, - рассказала Флюра САМАТОВА. Выяснилось, что нападающий отобрал у девушки сумку и сотовый телефон. По словам медиков, на теле девушки зафиксированы ушибы, ссадины и следы от удушья. Стоит отметить, что социальный работник написала заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе ДВД ЗКО данный инцидент пообещали прокомментировать позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.