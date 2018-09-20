Иллюстративное фото Об этом стало известно на брифинге в РСК с руководителем департамента по контролю в сфере образования по Атырауской области Сатканом Есенгалиевым и руководителем отдела внешней оценки качества образования Адилем Мухамбетом. - Школа - это светское учреждение. И правила ношения обязательной школьной формы для всех одинаковы. Вначале родителям делается предупреждение. Если, к сожалению, руководство школ не может достичь своих требований, то на законных основаниях по отношению к таким родителям будут применены административные меры воздействия п.2 ст. 409 КоАП, где предусмотрен штраф в размере 10 МРП. Дела в отношении 16 родителей были отправлены в суд, после чего было вынесено решение о взыскании с них суммы в размере 5 МРП, это 12 025 тенге. В случае второго нарушения в течение года после наложения взыскания, ответственность наступает уже за повторное нарушение, - рассказал руководитель департамента по контролю в сфере образования по Атырауской области Саткан Есенгалиев. Отметим, что по Атырауской области 20 детей приходят на занятия в религиозной одежде. В прошлом году было рассмотрено 6 административных дел в отношении родителей школьниц, из них ученицы из двух школ, сняв платки, стали соблюдать обязательные правила ношения школьной формы.