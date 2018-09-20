Заместитель председателя Совета матерей АНК ЗКО, председатель благотворительного фонда «Аялаган алакан» Рада Хайрушева отметила, что Совет матерей как активный общественный институт содействует реализации целей АНК в обеспечении общественного согласия и национального единства путем укрепления институтов семьи и материнства, а также осуществления мер по культивированию семейных ценностей. Данным органом на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по всей области. – На наших мероприятиях мы обсуждаем вопросы, касающиеся проблем отцов и детей, их взаимопонимание в воспитании молодежи, оказываем психологическую и консультативную помощь молодым семьям по планированию и воспитанию детей, по профилактике разводов, одиноким людям и не имеющим семьи, – говорит Рада Хайрушева. – В марте этого года мы провели в Выставочном зале экспозицию работ юных художников из детски домов Уральска, Атырау, Актау и Актобе, где они смогли показать не только свои таланты, но и подружиться, обрести новых друзей. Вручили 250 подарков детям при открытии летнего сезона в лагере. О состоянии работы по профилактике безнадзорности, преступности и правонарушениям среди несовершеннолетних детей рассказала координатор Центра поддержки семьи и усыновления ОФ «Ана үйі» по ЗКО Римма Кубейсинова. В том числе она сказала, что помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, надо. – У нас, в Казахстане, в плане семейных отношений и создании семьи наблюдаются положительные тенденции. Это увеличение многодетных семей и их стабильное состояние. Проблемы для создания семьи сегодня не существует, потому что установилось гендерное соотношение мужчин и женщин – первых – 48%, вторых – 52%. Наблюдается практическое уравнивание, – поделилась Римма Какеновна. Однако помимо хороших показателей современные семьи сталкиваются с рядом проблем. И они, к сожалению, сказываются на детях. Вопросами защиты прав детей занимаются государственные органы, комиссии при этих органах и неправительственные организации. То есть тандем этих структур позволяет создать положительные условия и предпосылки для того, чтобы многие проблемы детей были решены. Также Римма Кубейсинова заострила внимание на семейных проблемах, о которых узнала во время производственных поездок в составе комиссии. На встречах она беседовала с родителями, их детьми и родственниками, выясняя причины тех или иных проблем, которые создались в этих семьях. – На сегодняшний день таких выездов было 48. И итоги этих встреч позволяют создать определенную схему для дальнейшей работы, на что необходимо обратить внимание, – продолжила специалист. – Прежде всего, это социально-экономические проблемы. Каждая из этих семей ссылается на тяжелое экономическое положение, отсутствие работы, низкая заработная плата – не позволяют уделять должное внимание детям. Еще одна проблема – социального характера: алкоголизм, тунеядство кого-то из членов семьи, что отрицательно отражается на членах семьи. В наше время причиной распада семейного очага 80% является алкоголизм. К тому же дети остаются без надзора. Они ищут выход в создавшейся ситуации на стороне, что приводит к беспризорности, безнадзорности, к токсикомании, дети совершают правонарушения, которые проявляются в кражах. Среди других причин – отказ от воспитания и содержания детей. Сейчас в детских домах 90% детей – социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. – Мое мнение, большую помощь таким семьям могли бы оказать Центры поддержки семьи, но они работают только с приемными семьями. А психологи и специалисты могли бы оказать помощь в решении проблем неблагополучных семей. Такие Центры можно создать по инициативе неправительственных организаций, и работа в направлении профилактики социального сиротства была бы решена, может не до конца. Но начало было бы положено, – подытожила Римма Кубейсинова.