По данным РГП "Казгидромет", 21 сентября в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +20, ночью +9. 27 градусов тепла и дождь ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +14. Ясная погода без садков ожидается в Актау. Днем здесь будет 23 градуса тепла, ночью +17. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит 19 градусов тепла, ночью +9.