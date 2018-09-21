Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат БАЙМЕНОВ, в рамках программы «Нұрлы жол» реализуется 5 проектов по реконструкции сетей теплоснабжения протяженностью более 32 км, общей стоимостью порядка 2 млрд тенге. - Всего по области запланирован ремонт и реконструкция 40 километров тепловых сетей. В целом готовность предприятия к отопительному периоду составляет 85%. Сейчас мы применяем в работе новые технологии – прокладываем трубы с изоляцией пенополиуретаном, который увеличивает долговечность труб, уменьшает потери тепла. Приобретаем весь материал на казахстанских заводах. На балансе АО «Жайыктеплоэнерго» находятся непосредственно сама ТЭЦ и 20 автономных котельных, - заявил Мурат БАЙМЕНОВ. Подача горячей воды возобновится во всем городе к 25 сентября.