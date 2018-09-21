По информации городского отдела строительства, в настоящее время благодаря трем генераторам общей мощностью 1500 ватт, в домах жильцов микрорайона Береке появилось электричество. - Дома к генераторам подключили временно, когда прибудет новый кабель, электрические сети всех домов будут восстановлены. Сейчас к первому генератору подключено 3 дома, ко второму генератору подключено также 3 дома и 1 ПНС, к третьему генератору поключено 4 дома, 1 теплопункт и 1 ПНС, - рассказал заместитель начальника городского отдела строительства Дулат Жумашев. Отметим, что отсутствие электроэнергии несколько дней назад в домах под номерами 1, 2, 3, 4, 5 микрорайона Береке было вызвано обрывом подземной кабельной линии на вводе. Лабораторией АО "Атырау Жарык" был установлен обрыв линии в 5 местах на участке 100 м. В настоящее время подрядной организации АО "АлматыИнжстрой" и силами АО "Атырау Жарык" ведутся работы по прокладке двух веток нового электрического кабеля. Одновременно проводятся работы по подключению газоснабжения домов мкр.Береке.