Эксперта вызвали на процесс по делу выпускника областной физматшколы и обладателя «Алтын белги» Бекназа, которого обвиняют в убийстве сверстника, выпускника СШ № 19. Фото из архива "МГ" Преступление было совершено 17 июня. Юноши были в ссоре. Поводом для этого, как рассказывал подсудимый, стало то, что в день последнего звонка, во время отдыха на загородной базе, где были выпускники разных школ, один другому наступил на ногу. 20 сентября в суд вызвали эксперта судебной психолого-психиатрической экспертизы. Главный вопрос, который ей задали: "Не был ли мальчик-отличник в момент преступления в состоянии аффекта?". Эксперт подтвердила свое заключение: подсудимый на момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям. При этом сообщила, что юноша был в состоянии полной растерянности и до конца не осознавал того, что случилось. - Больше из него выудить ничего нельзя было. У него было состояние оцепенения. Он не мог дальше мыслить. Экспертизу мы проводили в здании Илекского отдела полиции. Условия там были ужасные. В тот день было много экспертиз. И конвой, и самоходов было много. Самоходы это те, кто приходит без конвоя. У нас нет отдельного бюро экспертиз, нет здания, помещения, компьютеров. Где нам выделят помещение, там экспертизу мы и проводим, - рассказала эксперт. - Хотелось бы проводить экспертизы как полагается - 10 экспертиз в месяц, но нам никто не позволит этого. Нам сколько привезли, столько мы и должны посмотреть. В день бывает 7-10 экспертиз. Мы изучаем каждый материал дела, каждое слово записываем. Больше внимание хотелось бы уделять каждому исследуемому, но учитывая условия, мы этого сделать не можем. - Есть ли необходимость повторной экспертизы и в условиях стационара? - поинтересовались на процессе у эксперта. – Это на усмотрении суда и следствия, - ответила она. Напомним, 17 июня с многочисленными ножевыми ранениями недалеко от дома был найден 11-классник Азат Дусупов. Врачи не смогли спасти ему жизнь. По подозрению в убийстве Азата Дусупова задержан его сверстник, выпускник физико-математической школы-интерната, закончивший учебу с красным дипломом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ