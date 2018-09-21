Во время месячника чистоты городской акимат планирует высадить более 2 тысяч саженцев деревьев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как рассказал заместитель акима города Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ, месячник по санитарной очистке проводится в целях улучшения благосостояния города. Месячник по санитарной очистке города, а также поселковых округов пройдет 22, 29 сентября и 6, 13 и 20 октября 2018 года. - На субботниках планируется провести работы по очистке города от сухого мусора, очистка арычной системы, посада саженцев, срезка и вывоз сухостоя и другие работы. Просим всех жителей города Уральск, а также руководителей предприятий, независимо от форм собственности, предпринимателей, КСК принять активное участие в очистке города от мусора, - заявил заместитель акима города Бекжан ТУКЖАНОВ. Стоит отметить, что во время месячника на территории города планируется высадка более 2 тысяч саженцев.