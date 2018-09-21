Мужчина был задержан по горячим следам, но был отпущен под подписку о невыезде, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам замначальника УВД г. Уральска Нурлана БИСЕНОВА, сообщение поступило в 14 часов 19 сентября. - Он сбежал с места происшествия. Но был задержан по горячим следам. Начато досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК РК "Грабеж". Похищенное изъято, - рассказал БИСЕНОВ. Следует отметить, что злоумышленник не был арестован. Его отпустили под подписку о невыезде. По словам замначальника, мера пресечения была согласована с прокуратурой. Напомним, 19 сентября соцработник поликлиники №6 отправилась домой к пациенту, чтобы отнести лекарства. Пациента дома не оказалось, однако сосед позвал девушку, сказав, что женщина у него. Девушка зашла во двор, мужчина накинулся на нее, избил и отобрал сумку и телефон.