Образование в Канаде находится под контролем государства, соответствует международным требованиям и занимает высокие позиции в мировых рейтингах. Канадский диплом признан во всех странах мира наравне с британским или североамериканским, при этом среднее и высшее образование в Канаде обходится существенно дешевле, чем в США и тем более в Англии.Окончание средней школы (колледжа) в Канаде позволяет студентам успешно поступить в высшие учебные заведения на основании оценок из средней школы, включая оценку по английскому языку. - Окончив колледж и получив среднее образование в Канаде, вы можете подать документы в любое из местных высших учебных заведений без сдачи дополнительных экзаменов по английскому, математике, химии или физике, включая такие направления как медицинское образование, инженерное дело и другие, - рассказала директор компании Premium Education and Tourism Зоя Амрахова. - Для поступления в выбранную канадскую школу (колледж) достаточно выслать табели оценок за последние два года, а после получения аттестата высылается его сканированный вариант. Конечно, знание английского языка обязательное условие. Поэтому мы советуем будущим абитуриентам усердно учить английский язык, пока они располагают временем до августа 2019 года. Мягкая иммиграционная политика и благоприятный экономический климат позволяют выпускникам обосноваться в Канаде и в будущем добиться успехов в карьере и бизнесе. - Кроме того, наши учащиеся, учась в канадских колледжах, в последние два года обучения могут пройти программу International Baccalaureate (IB), позволяющую получить диплом международного образца. Это универсальная программа, результаты которой признаются ведущими университетами мира и позволяют поступать в высшие учебные заведения без экзаменов, на основании аттестата международного бакалавриата, - добавила Зоя Амрахова.