Суд №2 города г. Атырау рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

- Подсудимый во дворе собственного дома Атырау выращивал коноплю. На судебном заседании обвиняемый и его адвокат добровольно изъявили желание на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Приговором суда местный житель был признан виновным по ч.1 ст.300 УК Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе суда №2 города Атырау.