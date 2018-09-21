Все, кто желает оказать мальчику помощь, может перевести деньги:

Также вы можете позвонить по номеру телефона 8(777) 803-62-21 Алтынай БУЛЕКПАЕВА.

Фото предоставлено Алтынай БУЛЕКПАЕВОЙ Полностью диагноз Султана звучит как спастический церебральный паралич, микроцефалия, эпилепсия. Также у ребенка существует проблема со зрением - катаракта. Как рассказала мама Султана Алтынай БУЛЕКПАЕВА, мальчик родился в Атырау и сразу же после рождения у него начались судороги. - Беременность проходила без осложнений. На учет встала вовремя, все УЗИ и проверки проходила как положено. Когда он родился, то не сразу заплакал, был синий. Врачи реанимировали его, и он начал плакать. Но в ту же ночь мой ребенок снова начал синеть, у него начались судороги и доктора забрали его в реанимацию. В больнице мы пролежали 26 дней. Потом нас выписали. Дома тоже сыночек был беспокойный, все время плакал, его постоянно мучили судороги, - рассказала Алтынай БУЛЕКПАЕВА. Но, по словам мамы, несмотря на это, до 4 месяцев Султан развивался нормально и пытался вставать на ножки. Далее у ребенка начались другие осложнения, участились судороги, началось искривление позвоночника и сейчас мальчик получает регулярное стационарное лечение. Как рассказала Алтынай БУЛЕКПАЕВА, мальчику обещали помочь в клинике "Санитас", которая находится в Новосибирске. - Нас пригласили в российскую клинику. Они практикуют современное лечение при ДЦП, то есть специализируются в выращивании стволовых клеток из костного мозга. Врачи гарантируют хорошие результаты. Тем более опыт у них в этом есть. Я слышала, что из Казахстана к ним много приезжают и эффект лечения налицо, - говорит мама Султана. Стоит отметить, что мама растит сына одна, нигде не работает, так как ребенок постоянно нуждается в уходе. Дополнительных заработков у семьи нет. Живут на съемной квартире. Пособие, которое получает мальчик по инвалидности, уходит на оплату аренды за квартиру и спецпитание для Султана. А лечение в клинике "Санитас" платное и стоит 1,5 млн тенге. В эту сумму, по словам Алтынай БУЛЕКПАЕВОЙ, входит счет за лечение, проезд и проживание. - Мы с сыном должны быть в клинке 26 ноября. Лечение продлится до 2 декабря. Мы очень нуждаемся в помощи. Дайте шанс моему ребенку на счастливую и полноценную жизнь. Мне без помощи добрых людей не справиться. Из числа близкого окружения и родственников мне помочь некому. Мне, как матери, очень больно видеть его в таком беспомощном состоянии. Хочу, чтобы он как все дети рос, развивался, жил и радовал меня своими успехами. Мир не без добрых людей. Прошу вас о помощи. Помогите нам, поддержите нас. Мы с сыном будем рады любой помощи, - говорит со слезами на глазах мама Султана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.