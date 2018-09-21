Во встрече выпускников приняли участие аким города Уральск Мурат МУКАЕВ, президент АО "ЗапКазРЭК" Яхиа ЧУДРОВ, актриса и певица Гульнара СИЛЬБАЕВА, депутаты городского и областного маслихатов, директора всех школ города и ученики-активисты городских школ. Форум организовал отдел внутренней политики города Уральск и ОО "Жайық таңы". По словам организаторов, цель проведения данного форума - воспитание чувства истинного патриотизма, преданности к родному городу, краю, его истории, культуре и традициям. - В рамках реализации программ "Рухани жангыру", "Взгляд на будущее: модернизация общественного сознания" проводится форум выпускников. Встреча будет проходить в свободном формате. Спикерами мы пригласили личностей, которые закончили наши городские школы и сейчас представляют всю страну на международных аренах, - рассказала директор ОО "Жайық таңы" Гулбаршын МУШТАНОВА. В ходе встречи выпускники рассказали собравшимся о своих жизненных успехах, о трудностях, с которыми столкнулись, об избранной профессии и о планах на будущее. - Я благодарен акиму города и организаторам за этот форум. Хочу сказать, что сейчас качество жизни повысилось. Помню в 2000 годах в городе было всего 904 фонаря. Сегодня их более 18 тысяч. Дороги у нас строят, разводят больницы, школы, дома, проводят газ, обеспечивают чистой водой. Я был сегодня в родной школе №20. Материальная база там очень хорошая. Я работал во многих столицах мира. Я четыре раза уезжал и столько же раз возвращался обратно. Для меня Уральск - самый лучший город на земле, - рассказал Яхия ЧУДРОВ. Участники форума отвечали на вопросы собравшихся, рассуждали на тему патриотизма. - На многих международных аренах я с гордостью произношу, что я из Казахстана. Мне нравится говорить, что я из Уральска. Я благодарна своим учителям, родным и близким, которые заложили во мне тягу к искусству, к творчеству, к языку. В моем понимании патриотизм - это быть человеком в любой ситуации. Не нужно ругать государство за то или иное. Поверьте мне, везде, во всех странах есть свои проблемы. Живите, наслаждайтесь жизнью, - рассказала Гульнара СИЛЬБАЕВА. Аким города Мурат МУКАЕВ во время форума также рассказал о положительных изменениях в жизни города, о работе, которая проводится с населением. - Сейчас вошло в традицию, когда наши состоятельные граждане дарят своему городу что-то значимое и полезное. Это скверы, памятники, спортивные площадки. Наверное это и есть патриотизм, - заявил Мурат МУКАЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.