Нужно отметить, что все строящиеся домарасположены в перспективных районах города. Рядом расположены школы, детские сады, спортивный комплекс. Строятся дома по линии государственно-частного партнерства, где непосредственным участником является данный банк. На их месте когда-то стояли двухэтажные и четырехэтажные старые дома, которые со временем стали ветхими и дальнейшее проживание в них стало невозможным. И теперь три застройщика на месте старых домов строят многоэтажные и уютные дома. По словам, часть квартир в этих домах будет заселена семьями из бывших аварийных домов, а часть продаваться по программе банка «Свой дом». – Эта программа действует с января 2016 года. «Жилстройсбербанк Казахстана» объявил о том, что разработал антикризисную программу, в рамках которой по всей стране будет строиться доступное жилье для широких слоев населения. Программу назвали тепло и просто «Свой дом». Она предоставляет вкладчикам банка возможность участвовать в выборе объекта строительства и приобрести жилье по доступной цене. В данной программе может участвовать любой клиент«Жилстройсбербанка».Мы активно работаем со строительными компаниями. Договариваемся с ними о скидке, чтобы они строили для наших вкладчиков дома по сниженной цене ниже рыночной. Так мы поддержим не только клиентов банка, которые нам доверяют, но и строительный сектор в стране, – говорит директор.Всего планируется реализовать 142 квартиры в предчистовой и чистовой отделках. Для покупки квартир в этих домах вкладчикам банка достаточно иметь первоначальный взнос в размере 20%, ставка по кредиту составляет 7% годовых. Заемщик имеет весомый бонус: минимум через три года сможет перейти на более низкую ставку – 5% годовых. Например, если минимальная стоимость однокомнатной квартиры составляет 6,5 млн тенге, то клиенту достаточно скопить на счете 1,3 млн тенге. К тому же участникам данной программы разрешается иметь в собственности другое жилье. Первый дом, который мы посетили, расположен по ул. Курмангазы, 198.К строительству девятиэтажки в августе прошлого года в рамках государственно-частного партнерства приступила компания ТОО «Каз-Хол». Всего в доме 64 квартиры, 13 – для семей аварийного жилья, 13 – самого застройщика, 38 – выделены вкладчикам банка. Сегодня здесь уже ведутся отделочные работы, по проведению коммуникаций и благоустройству.Как нас заверил начальник строительного участка ЗаманКуанов, в октябре они планируют дом сдать. – Изначально была цена - 170 тысяч тенге за квадратный метр в чистовой отделке. Мы провели переговоры и предлагаем 18 квартир продать по 155 тысяч тенге, но в предчистовой отделке, без косметического ремонта, фаянса и кафеля тоже не будет, – пояснил Диас Рахымхан.Второй дом уже сдан и располагается в центре города по улице 2-й километр, 20. Застройщик – строительная компания ИП «Ирменова Ж.С.». Здесь 132 квартир. 1 кв. м. в квартире с предчистовой отделкой составляет 148 800 тенге. Средняя стоимость однокомнатной квартиры для вкладчиков – 7 млн тенге. Им необходимо на счете в банке иметь первоначальный взнос в размере 1,4 млн тенге. 80% жителей дома – клиенты банка. Третий объект, 9-этажный 126-квартирный дом по улице Гагарина, 1, Жилстройсбербанк реализует в рамках долевого строительства. Этотдом пока строится, вкладчики банка могут уже купить квартиру.Его застройщик ТОО «Караванный путь» планирует сдать дом в ноябре. – Один квадратный метр жилья составляет 170 000 тенге в чистовой отделке. 12 квартир будут переданы прежним жильцам, а 84 – реализуются через наш банк. –сказал Диас Рахымхан. – Стоимость однокомнатной квартиры от 6,7 млн тенге, 2-комнатной – 10,5 млн тенге, 3-комнатной – 13,8 млн тенге. Для первоначального взноса необходимо иметь на счете 20% от стоимости жилья.Лицензия № 1.2.60/44 от 04.09.2018 г. выдана НБ РК. Новости Компаний