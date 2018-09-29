Всего по госпрограмме было подано 97 заявок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель отдела экономического анализа и статистики ЗКОФ Нацбанк Еркебулан АХАНОВ рассказал, что в данный момент по программе "7-20-25" выдают ипотечные займы 3 банка второго уровня: Банк ЦентрКредит, АТФ Банк и Цкеснабанк. - На 20 сентября банками второго уровня по стране принято 2526 заявок на получение займа по программе, из них 1695 заявок на сумму 20,2 млрд тенге были одобрены. В ЗКО на 21 сентября филиалами БВУ было принято 97 заявок, из них 76 заявок на сумму 590,8 млн тенге одобрены. Из числа одобренных заявок по 47 выданы ипотечные кредиты, - рассказал Еркебулан АХАНОВ. Чтобы получить ипотечный займ по программе «7-20-25», нужно иметь постоянный доход от трудовой или предпринимательской деятельности, которая должна быть подтверждена выпиской из ЕНПФ, либо справкой о доходах с места работы, либо налоговой декларацией по индивидуальному подоходному налогу. Также у заемщика не должно быть задолженности по ипотечным займам. - У заемщика на праве собственности не должно быть жилья за исключением комнаты в общежитии полезной площадью не более 15 квадратных метров либо жилого дома в аварийном состоянии, что должно быть подтверждено справкой местного исполнительного органа, - пояснил Еркебулан АХАНОВ. По госпрограмме можно приобрести только первичное жилье, приобретение жилья на вторичном рынке не допускается программой. По словам спикера, в данный момент рассматривается вопрос о снижении первоначальной ставки до 10% местными исполнительными органами. Ипотечный займ выдается только в тенге. Для Западно-Казахстанской области установлена макимальная стоимость приобретаемого жилья - 15 миллионов тенге. Подробнее об условиях участия в программе можно ознакомиться на официальной странице Нацбанка.