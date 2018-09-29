Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

В Уральске 29 сентября по улице Ихсанова прошла сельскохозяйственная ярмарка. В основном здесь были представлены овощи и фрукты, а также мясо, рыбу, яйца, мед, колбасные изделия, саженцы и даже шашлыки. Стоит отметить, что несмотря на то, что ярмарка должна была начать свою работу с 9 утра, активная торговля началась уже с 8 утра. -Я каждую субботу прихожу сюда за продуктами. Цены дешевле, чем на рынке. Сами же знаете, что мясо на рынке очень дорогое. А здесь я купила хорошую конину по 1400 тенге. Очень удобно, что в центре города можно прийти и никуда ехать не надо. Живу недалеко. Практически все запасы на зиму, соленья и варенья я приготовила с того, что купила здесь. Здесь все свежее, натуральное. Для нас, пенсионеров, очень выгодно закупаться на ярмарке. Радует, что акимат заботиться о нас. Спасибо огромное, - говорит пенсионерка Гульбаршын. Желающих приобрести продукты по низким ценам было очень много. Люди мешками покупали картошку, лук, огурцы и помидоры. -Зимой ведь все будет дорого. Картошка будет стоить 150-160 тенге, а то и еще дороже. Сегодня мы купили по 55 тенге. Сорт "Королева Анна" как раз идеально подходит для хранения. Лук купили по 55 тенге. Нам еще и скидку сделали. Просим, чтобы ярмарка работала как можно дольше и чтобы в другие дни недели тоже можно было закупить необходимое. Это существенная экономия денег и времени для нас, - рассказала жительница города Людмила. Стоит отметить, что на ярмарке была предоставлена продукция Акжаикского, Зеленовского, Каратюбинского, Теректинского районов и города Уральск, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. -Мы приехали с Каратюбинского района. Привезли мясо. Сейчас всего 9.30 утра, а у нас прилавок почти пустой. Нам очень выгодно. Мы приехали, продали и уехали. У нас уже есть постоянные покупатели. За место мы не платим. Цены не поднимаем, - говорит продавец Салтанат. По словам организаторов ярмарки, цены на продукцию являются фиксированными. Если картошку можно было купить за 55-60 тенге за килограмм, то лук продавался по 50 тенге, помидоры и баклажаны по 100 тенге, болгарский перец по 150 тенге. Цена за мясо была в пределах от 1200 до 1400 тенге, а мед от 500 до 3000 тенге в зависимости от вида и объема посуды. А желающим перекусить предприниматели предлагали попробовать шашлыки, которые жарили прямо на месте. Порция шашлыка из свинины стоила 800 тенге, а из баранины 1000 тенге. Как сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО, всего на ярмарке было продано 17 туш говядины, 10 туши конины, 20 туш баранины, 32 тонны картофеля, 25 тонн лука, 1 тонна моркови, 0,5 тонн огурцов, 0,6 тонн помидоров, 7 тонн арбуза, 3,5 тонн дыни и 18 тысяч штук яиц. -Все заинтересованные в участии сельхозтоваропроизводители могут обратиться в ГУ «Отдел сельского хозяйства города Уральск» или по телефону 8 (7112) 50-09-77, - заявили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО.