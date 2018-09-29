Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, с 27 сентября 2018 года на территории Бурлинского района проводятся рейдовые мероприятия. В ОПМ приняли участие сотрудники областного ДВД. - За сутки было раскрыто 3 преступления, разыскан 1 преступник находившийся в розыске. Выявлено более 80-ти различных административных правонарушений, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за различные правонарушения 9 автомашин водворены на спецстоянку, - заявили в пресс-службе ДВД ЗКО. Полицейские также рассказали, что 28 сентября на автодороге «Федоровка-Илек» была остановлена автомашина марки ВАЗ-2110, за рулем которого находился житель Бурлинского района. - Лишенный права управления транспортным средством, водитель автомашины "ВАЗ-2110", управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При осмотре автомашины в салоне было обнаружено и изъято не зарегистрированное гладкоствольное ружье. Изъятое оружие направлено на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Выяснилось. что всего за сутки у жителей района за нарушения правил хранения были изъяты 16 единиц оружия, в том числе 13 единиц гладкоствольного оружия и 3 газовых пистолета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.