Жители города и области смогли напрямую рассказать о своих проблемах акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ и получить ответы на интересующие вопросы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".29 сентября с 9 утра в фойе областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой прошел традиционный день открытых дверей "Открытый акимат". С раннего утра посетители начали собираться для того, чтобы им помогли решить те или иные вопросы. В ходе проведения «Открытого акимата» каждый желающий мог обратиться с вопросами, просьбами, жалобами, предложениями, другими обращениями к акиму области и акиму города, руководителям областных и городских исполнительных органов, коммунальных служб, правоохранительных органов и других ведомств и организаций. Большинство обращений к областному акиму были касательно жилья. -Мы приехали из Жангалинского района. Просим вас помочь решить вопрос с жильем. В очереди стою с 2015 года. Сдвигов никаких нет. Каждый год хожу к акиму района. У нас дети. Снимаем жилье, иногда скитаемся по родственникам, - рассказал житель ЗКО Айболат КЕРДЕНБАЕВ. Выслушав эту просьбу, Алтай КУЛЬГИНОВ на месте связался с акимом Жангалинского района и поручил разобраться с этим вопросом в скором времени. Были вопросы и по предпринимательству. - Я предприниматель. Хотел бы построить парк развлечений на новой площади. Поставить там колесо обозрения, чтобы люди приходили с семьями и проводили время нашем парке, - рассказал индивидуальный предприниматель Бауыржан. Это предложение заинтересовало акима области и он поручил соответствующим органам рассмотреть данное предложение и ознакомиться с планом предпринимателя. Среди посетителей были и такие, чьи проблемные вопросы требовали более тщательного исследования. -Наш дом был построен в 1887 году. Капитального ремонта не было никогда. Кирпич сыпется, перекрытия гнилые, удобств нет, в доме сыро, влажно, люди болеют туберкулезом. Степень износа составляет 70%. Но на наш дом повесили табличку, что он охраняется государством. Мы попросили акима области обследовать дом, расселить жильцов и снести его. На этом месте можно будет построить гостиничный комплекс. Ведь дом расположен в самом центре города, по проспекту, рядом парк. Мы надеемся, что наша проблема решится. Алтай КУЛЬГИНОВ обещал завтра создать специальную комиссию и обследовать наш дом, - рассказал председатель кондоминиума Владимир ЗЕЛЕНЦОВ. Как рассказали организаторы, день открытых дверей традиционно проводится второй год подряд, один раз в квартал. - В этом году это третье мероприятие. Каждый раз мы регистрируем около 300 человек. На сегодняшнем "Открытом акимате" помощь населению оказывают заместители акимов области и города, представители правоохранительных органов, представители коммунальных служб. Они консультируют всех желающих по всем проблемным вопросам. Записываться заранее не нужно, - рассказал заместитель начальника управления внутренней политики Дархан КАДРАЛИЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.