Главные лекции были прочитаны представителями Института семейного воспитания. Основной акцент на единство детей и их родителей, важный аспект — национальные ценности, поставленная задача — стань примером своему ребёнку! В течение сентября и октября встречи будут проведены с родителями детей разных возрастных групп. В минувшие выходные ценные советы получили родители учеников 5, 6 и 7 классов. Нуржан Тулепов не только отец, но и счастливый дедушка. Именно поэтому он принял решение прийти на республиканскую конференцию, чтобы понять, каких ему недостаёт знаний и умений, чтобы быть на одной волне со своими внуками. Да, наша цель воспитать свободных людей, которые легко могли бы себя найти в мировом пространстве. Но это не означает, что дети должны быть предоставлены сами себе и самостоятельно выбирать свой путь в жизни. Сегодня, как никогда, важны семейные традиционные ценности. Именно возврат к традициям, сплочённость всех членов семьи поможет сохранить и человечность и стойкость характера. - Необходимо быть для своих детей примером, ведь ребенок копирует поведение своих родителей. Считаю, что такие конференции помогают нам, мамам и папам, узнать сто-то новое в воспитании своего чада и пообщаться со специалистами, - рассказал Нуржан ТУЛЕПОВ. Чтобы родители имели полное представление о происходящем в жизни ребёнка, они должны быть более чуткими и внимательными к жизни ребёнка. Не ограничивать его в свободе, но уметь ненавязчиво направить его энергию и его знанию именно в нужном направлении. Каждому родителю, участнику конференции были вручены специальные памятки, которые помогут найти выход из сложной ситуации. Такие же памятки были вручены каждому родителю области на родительских собраниях. Ритмы 21-го века вынуждают перестраиваться и успевать сделать гораздо больше нежели 10 лет назад. В таком же ритме сегодня живут и наши дети. Именно поэтому им нужда хорошая поддержка, которая помогла бы справиться и с нагрузками в школе и с желанием посещать различные секции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.