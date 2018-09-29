В Актау также переменная облачность. Днем ожидается 25 градуса тепла, ночью +18.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 30 сентября в Уральске ожидаются кратковременные дожди и 17 градусов тепла днем и +12 градусов ночью. По прогнозам синоптиков в Атырау ожидается погода без осадков. Днем +24, ночью 12 градусов выше нуля. В Актобе переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +22 градусов, ночью 8 градусов тепла.