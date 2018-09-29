Со дня пропажи  Иралии КАМЫШЕВОЙ прошло 16 дней. Но никаких вестей от женщины до сих пор нет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам супруга Иралии Дмитрия поисками женщины занимаются полицейские, знакомые и друзья семьи. -В ДВД уже подключили конную полицию. Мы с участковым каждое утро объезжаем город в надежде найти супругу. От неё никаких вестей нет. Я уже не знаю что и думать. 16 дней прошло. Неизвестность хуже всего. Мы не знаем живая она или мертвая. Обошли все магазины, спрашивали у всех. Никто ничего не видел и никто ничего не знает, - рассказал Дмитрий. По словам мужчины, он каждый день ходит по улицам города, спрашивать прохожих и клеить объявления о пропаже. Напомним, 38-летняя мать троих детей пропала в Уральске 13 сентября 2018 года. Женщину в последний раз видели продавцы продуктового магазина  "Трио" на Селекционном. Женщина была одета в джинсы темного цвета, в разноцветную футболку и кроссовки. Иралию КАМЫШЕВУ дома ждут муж и 3 дочери, младшей из которых всего 8 лет. Родственники просят всех, кто видел Иралию, или обладает информацией о ее местонахождении, обратиться в ДВД ЗКО или позвонить по номеру 87057610488 ее мужу Дмитрию.    