Как сообщили в полиции, на автодороге столкнулись автомашина марки "Мерседес" и новый пассажирский автобус. Автобус был пустым, без пассажиров, его перегоняли в Атырау. По предварительной версии у легковой машины возникли проблемы с передним колесом. В следствии чего и произошло столкновение. Водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи, пассажир получил различные травмы. Другие подробности аварии выясняются.