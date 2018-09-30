Фото предоставлено ДЧС ЗКО По информации группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО, 25 сентября в 22.17 в диспетчерскую центрального пульта пожарной связи поступило сообщение о сильном задымлении в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице А.Молдагуловой, 24. - По прибытии к месту вызова пожарные установили, что в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома идет задымление. Также в ходе проведенной разведки установлено, что в квартире горели личные вещи на площади 15 кв.м., принадлежащие гражданке 1969 года рождения. Эвакуировано 10 человек, а также один ребенок 2009 года рождения с признаками отравления угарным газом был передан врачам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в детскую больницу, - рассказали в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на месте работали 3 единицы техники, 7 пожарных и 4 спасателя, а также сотрудники испытательной пожарной лабораторий. Пожар был локализован в 23.17 и ликвидирован в 00.22 . Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.