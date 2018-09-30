Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении государственных доходов, в свете последних изменений в 2018 году у налогоплательщиков появилось еще больше времени для оплаты налога на имущество и земельного налога. - Данные изменения на постоянной основе доводились до жителей города через СМИ. Следует напомнить, что налогоплательщики могут исполнять свои обязательства в течение указанного периода и заранее, не создавая для себя неудобств по простаиванию в очередях в последние дни установленных сроков. Кроме того, каждый налогоплательщик вправе в течение года предъявлять документы на льготы, предусмотренные налоговым законодательством, узнавать свое состояние расчетов с бюджетом, производить сверку, не дожидаясь наступления или истечения сроков уплаты налогов, - рассказали в управлении. Выяснилось, что органами государственных доходов горожанам были заранее отправлены уведомления о сумме налогов с указанием необходимых сумм к оплате. Имея на руках такие уведомления, налогоплательщики могут произвести оплату в любом отделении банков второго уровня, либо отделениях АО «Казпочты», а также онлайн через портал электронного правительства и мобильные приложения. - Наряду с этим для создания благоприятных условий для налогоплательщиков в управлении государственных доходов по городу Уральск выделен большой зал с достаточным количеством стульев, который оснащен двумя большими кондиционерами, также имеется кулер с бутилированной водой, при необходимости которым можно воспользоваться. Также для удобства налогоплательщиков, обратившихся в органы государственных доходов и желающих сразу исполнить свое обязательство по уплате налогов, в здании расположены кассы отделения банков и АО "Казпочты", - рассказали в управлении госдоходов. Напомним, ранее уральцы пожаловались на огромные очереди в налоговой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.