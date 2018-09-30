Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов выше нуля, ночью +3 градуса. В Атырау синоптики погоду без осадков. Днем +19, ночью +12. Переменная облачность и +16 градуса ожидается в Актобе. Ночью 7 градусов выше нуля. В Актау ясная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут +25, ночью +7 градусов.