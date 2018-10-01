Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru Как рассказывается в аудиосообщениях, пересылаемых в мессенджере, двух мальчиков преследовал черный джип. Убегая от машины, они постучались в один из домов, откуда вышла женщина и вспугнула возможных похитителей. Появилась и другая запись. На ней родительница говорит о незнакомке, которая подъехала к школе на машине со спутником, зачем-то оставила дверь открытой и попросила двух школьниц ее пофотографировать в кустах. Где происходили все эти случаи - в аудиозаписях не сообщается. При этом в МВД РК рассылку назвали фейком. -Распространяемая в WhatsApp аудиозапись о попытках похищения детей не соответствует действительности. На территории страны преступлений, связанных с похищением детей, не зарегистрировано. Распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность, - прокомментировал появляющиеся сообщения официальный представитель МВД Алмас Садубаев.