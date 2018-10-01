Начало игры не предвещало подобного результата. Матч проходил в обоюдоострой борьбе. Но в середине второго тайма после подачи углового Антон Чичулин неотразимо пробил в ворота, которые защищал Боровик. Хозяева могли увеличить преимущество, но Шахметов, пробивая пенальти, не смог переиграть голкипера «Акжайыка. 1:0- победа карагандинцев. -Мы сегодня проиграли, в первую очередь, в борьбе, отдали середину поля. Не было игровой дисциплины, из-за этого возникали моменты возле наших ворот. У нас же ничего не получилось в атаке, к сожалению. Нужно разобраться, проанализировать эту игру, найти причину и двигаться дальше - другого выхода нет, - отметил главный тренер ФК «Акжайык» Сергей Зайцев. Главный тренер карагандинского «Шахтера» Николай Костов заявил, что победа была задержана заслуженно. -Команда хорошо действовала в защите, игроки проявили предельную внимательность и сконцентрированность. Я доволен тем, что ребята именно в такой напряженный момент заработали три очка. У нас неплохая команда, которая умеет побеждать, контролировать мяч, позиционно располагаться, поэтому нет смысла паниковать, - отметил он. После этого матча «Акжайык» занимает девятое место в турнирной таблице. 6 октября уральцы на своем поле примут петропавловский «Кызыл –Жар СК».