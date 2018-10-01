Детские сады с религиозным уклоном обнаружили в городах Казахстана, сообщил вице-министр общественного развития страны Берик Арын на заседании комитета по социально-культурному развитию и науке сената,передает Спутник. Иллюстративное фото В некоторых дошкольных учреждениях Алматы и Атырау малышам с четырех лет объясняли суры, а с шести лет детей учили читать намаз. При этом, в министерстве общественного развития пояснили, что детям преподавали уроки радикального ислама, что противоречит закону. Как выяснилось, родители воспитанников тоже состояли в религиозной секте. Сообщается, что эти детсады закрыли. По словам чиновников, только в прошлом году на территории страны было выявлено порядка 1000 подозрительных учреждений дошкольного образования. Сегодня эту проблему призван решить законопроект о религиозной деятельности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.