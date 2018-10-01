Оплата проезда транспортной картой планируется внедрить на маршрутных автобусах №3, 12, 16, 33, 35, 43, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал в компании ТОО "KTS - Kaztrans Service", на шести маршрутах внедрят новую систему оплаты за проезд в октябре и в ноябре 2018 года. -На сегодняшний день реализовано свыше пяти тысяч транспортных карт, совершено более шести тысяч транзакций. В скором времени ожидается поставка еще 200 терминалов-валидаторов, после чего данная система будет работать на маршрутах №3, 12, 16, 33, 35, 43, - рассказал директор ТОО "KTS - Kaztrans Service" Ринат ИБАТОВ, добавив, что оплату транспортными картами планируется ввести в конце месяца. Стоит отметить, что система электронного билетирования была внедрена 13 августа 2018 года. Сегодня транспортной картой можно оплатить проезд на трех маршрутах. Это автобусы №5, 7 и 39. В городском ЖКХ также сообщили, что если кондуктор не примет у горожан оплату транспортной картой, то поездка для пассажира будет бесплатной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.