Иллюстративное фото Как сообщили в управлении по делам религий, подозреваемый, уроженец Атырауской области, 1994 года рождения, будучи холостым и являясь приверженцем деструктивного религиозного течения "псевдосалафизм", заводил виртуальные знакомства в социальной сети ВКонтакте с женщинами и девушками, в том числе с несовершеннолетними. - Он вел с ними постоянную переписку, обменивался фотографиями. В результате - добился от некоторых женщин и девушек отправки фотографии в обнаженном виде. При этом после получения номера телефона собеседниц предлагал вступить в интимную связь. В случае отказа грозился опубликовать их откровенные фотографии и переписку в социальных сетях. - В ходе расследования стало известно, что подобным образом в течение года он склонил к сексуальной связи некоторых замужних женщин, намного старше его самого. В том числе гражданин склонил к неоднократной половой близости студентку колледжа 18 лет и школьницу 15 лет. Заявление о преступлении поступило от родителей пострадавших, которым стало известно о сексуальном шантаже, - рассказали в УДР Атырауской области. По всем выявленным фактам ведется досудебное расследование статье 121 ч.1 "Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей" и ч.3 п.3 (совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) УК РК. К подозреваемому применена мера пресечения "арест", с водворением в следственный изолятор Атырау.