Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 29 сентября в Уральске ожидается 20 градусов тепла днем и +7 градусов ночью. По прогнозам синоптиков в Атырау ожидается погода без осадков. Днем +22, ночью 12 градусов выше нуля. В Актобе переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +20 градусов, ночью 8 градусов тепла. В Актау также переменная облачность. Днем ожидается 22 градуса тепла, ночью +12.