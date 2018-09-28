Сейчас здесь размещается местная полицейская служба. На открытии присутствовали аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ и аким Уральска Мурат МУКАЕВ. В центре организованы места для сотрудников миграционной и криминалистической служб, госкорпорации "Правительство для граждан", представителей медицинских организаций, страховых компаний и банков второго уровня. Это позволит обеспечить соблюдение принципа одного окна и сократить сроки оказания услуг с 5-7 дней до одного рабочего дня. - Для нас очень важно, как для приграничного региона, чтобы услуги были оказаны качественно и оперативно. Все необходимое доступно в одном месте, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. В центре услуги оказывают 11 сотрудников госкорпорации и 8 сотрудников миграционной службы ДВД. Время работы с 9 утра до 18.30 вечера. - В центре миграционных услуг будут оказываться 10 услуг, связанных с регистрацией иностранцев, временно прибывших в РК, решением вопросов визовой поддержки, продления виз и гражданства. Ежегодно в область прибывает порядка 30 тысяч иностранных граждан. Все они будут обслуживаться здесь, - сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ. Стоит отметить, что с начала года почти 6 тысяч иностранных граждан получили разрешение на трудовую деятельность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.