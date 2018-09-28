Как выяснилось, горело пристроенное к металлическому гаражу бесхозное строение. - На площади 20 кв. м в металлическом гараже горели личные вещи. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. Время локализации 15.52, - сообщил сотрудник группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО Жадыгер КУСАИНОВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании