В Атырауской области началось празднование 90-летия со дня образования Жылыойского района, сообщает корреспондент  портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото В рамках праздничной юбилейной программы  "Киелі мекен - Кең Жылыой", запланирован ряд культурных мероприятий. Так, 28 сентября череду юбилейных мероприятий открыл республиканский айтыс, ведущим которого стал  заслуженный деятель РК Журсин Ерман. В словесном  состязании приняли участие 14 акынов со всех регионов Казахстана. 29 сентября в 10.00 на центральной площади состоится концерт с участием  этнофольклорного ансамбля "Sarmad", оркестра Атырауской областной филармонии и артистов Жылыойского района. В 15.00 на площади «Байге»  пройдут национальные игры и спортивные состязания, победители которых получат денежные призы.  Отметим, что все желающие принять участие в соревнованиях, обязательно должны зарегистрироваться заранее, с 10.00 до 12.30. Организаторы приготовили для победителей ценные призы и подарки. Так, в  борьбе по казакша курес за 1 место победитель получит - 500 тысяч тенге, за  2 место - 300 тысяч тенге, за 3 место - 100 тысяч тенге. В поднятии гири (32 кг) за 1 место - 50 тысяч тенге, 2 место - 30 тысяч и за 3 место - 20 тысяч тенге. Победителям  соревнований по армрестлингу за 1 место достанется 50 тысяч тенге, за 2 место - 30 тысяч и за  3 место- 20 тысяч тенге. Победитель скачек «аламан байге» получит в награду  новый внедорожник «Nissan Terrano», за второе место наезднику подарят мотоцикл, и за третье место 300 тысяч тенге. В «топ байге» участник, занявший первое место станет обладателем автомобиля «Нива», за второе место разыграют 500 тысяч тенге и за третье - 200 тысяч тенге. В 18.00 праздничный вечер завершится большим гала - концертом на центральном стадионе города Кульсары, где выступят звезды казахстанской эстрады Молдир Ауелбекова, Омиркул Айниязов, Куандык Рахым, Газизхан Шекербеков, Бейбит Кушкалиев и группа «Назар». Камилла МАЛИК