Иллюстративное фото В рамках праздничной юбилейной программы "Киелі мекен - Кең Жылыой", запланирован ряд культурных мероприятий. Так, 28 сентября череду юбилейных мероприятий открыл республиканский айтыс, ведущим которого стал заслуженный деятель РК Журсин Ерман. В словесном состязании приняли участие 14 акынов со всех регионов Казахстана. 29 сентября в 10.00 на центральной площади состоится концерт с участием этнофольклорного ансамбля "Sarmad", оркестра Атырауской областной филармонии и артистов Жылыойского района. В 15.00 на площади «Байге» пройдут национальные игры и спортивные состязания, победители которых получат денежные призы. Отметим, что все желающие принять участие в соревнованиях, обязательно должны зарегистрироваться заранее, с 10.00 до 12.30. Организаторы приготовили для победителей ценные призы и подарки. Так, в борьбе по казакша курес за 1 место победитель получит - 500 тысяч тенге, за 2 место - 300 тысяч тенге, за 3 место - 100 тысяч тенге. В поднятии гири (32 кг) за 1 место - 50 тысяч тенге, 2 место - 30 тысяч и за 3 место - 20 тысяч тенге. Победителям соревнований по армрестлингу за 1 место достанется 50 тысяч тенге, за 2 место - 30 тысяч и за 3 место- 20 тысяч тенге. Победитель скачек «аламан байге» получит в награду новый внедорожник «Nissan Terrano», за второе место наезднику подарят мотоцикл, и за третье место 300 тысяч тенге. В «топ байге» участник, занявший первое место станет обладателем автомобиля «Нива», за второе место разыграют 500 тысяч тенге и за третье - 200 тысяч тенге. В 18.00 праздничный вечер завершится большим гала - концертом на центральном стадионе города Кульсары, где выступят звезды казахстанской эстрады Молдир Ауелбекова, Омиркул Айниязов, Куандык Рахым, Газизхан Шекербеков, Бейбит Кушкалиев и группа «Назар».