По данным пресс-службы акима Уральска, двумя городскими перевозчиками ТОО «Батыс Дилижанс» и ТОО «Акжол авто» приобретены и выпущены на линию 20 новых автобусов вместимостью 70 человек. До конца 2018 года планируется другими городскими перевозчиками приобрести 35 автобусов большой и средней вместимостью для городского маршрута. - Акиматом Уральска в декабре 2016 года было приобретено программное обеспечение «Busreport» на 500 единиц автотранспорта. По состоянию на 1 сентября 2018 года к данной программе подключены все 500 комплектов GPS. В настоящее время к данной системе подключено все 28 городских маршрутов. ​InfoBus mobile - информация о маршрутах городского общественного транспорта, об остановках, о текущем положении транспорта в режиме онлайн. Приложение позволяет оптимизировать время ожидания транспорта на остановке. Данное приложение скачали 72000 человек, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. В Уральске с 1 февраля в пилотном режиме было внедрено электронное билетирование на маршруте №51, было проведено более 1000 транзакций по транспортным картам, реализовано 300 карт, в результате отслеживания работы в течение полугода оборудование проработало без поломок, а система без сбоев. Также с 4 городскими перевозчиками был заключен договор о внедрении на маршрутах транспортной карты. С 13 августа электронное билетирование было внедрено на 3 маршрутах - №5,№7,№39. Реализовано 5000 транспортных карт, проведено более 6000 транзакции по транспортным картам. Дальше планируется после прибытия в октябре и ноябре 200 терминалов (валидаторов) внедрить оплату электронной картой на маршрутах №3, №12, №16, №33, №35, №43.