ДТП произошло в г.Кульсары Жылыойского района. В результате столкновения "КамАЗа" и автомашины марки "Lada Priora" на месте аварии погибли двое парней - 21-летний водитель легкового автомобиля и его 22-летний пассажир. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, по данному факту начато досудебное расследование. Другие подробности происшествия не уточняются. _O2qDVa3dbc