Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 сентября, на очередной 19-ой сессии областного маслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар МАНКАРАЕВ рассказал, что областным маслихатом утвержден перечень 12 местных проектов государственно-частного партнерства. Среди них 6 проектов в сфере образования, 3 проекта с сфере здравоохранения, 1 проект в сфере дорог, 1 проект в сфере спорта и 1 проект жилищно-коммунального хозяйства. - Из данного перечня предлагается исключить следующие проекты. Это строительство 4 детских садов, 2 из которых находится в городе Уральск, 1 садик в селе Жымпиты и 1 садик в селе Чапаево Акжайыкского района. Связано это с тем, что по данным проектам несколько раз были объявлены конкурсы. Заявок от потенциальных частных партнеров не поступало. Впоследствии сроки действия проекто-сметной документации истекли, - заявил Кайсар МАНКАРАЕВ. Стоит отметить, что по 5 проектам ГЧП в сфере здравоохранения и дорог общественной безопасности конкурсная документация утверждена и все необходимые процедуры выполнены. - Соответственно, поступили заявки о вынесении на сессию областного маслихата вопроса о включении данных проектов в перечень местных проектов ГЧП области. В связи с этим в перечень проектов ГЧП предлагается включить аренду столовой областной клинической больницы с проведением капитального ремонта и заменой технологического оборудования, приобретение в лизинг компьютерного томографа для Акжайыкской ЦРБ, приобретение в лизинг ангиографа для городской многопрофильной больницы, капитальный ремонт и сервисное обслуживание автомобильных дорог в селе Переметное, установка и сервисное обслуживание камер видеонаблюдения в Зеленовском районе, - рассказал Кайсар МАНКАРАЕВ. Предложение было одобрено депутатами областного маслихата.