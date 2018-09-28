iPhoneXs и iPhoneXsMax уже можно купить в магазинах KcellStore
Традиционно каждую осень компания Apple презентует новые флагманы. В этом году Apple представила смартфоны iPhoneXs, iPhoneXsMax, iPhoneXr и AppleWatchSeries 4. В сети KcellStore и абонентских офисах «Кселл» с 28 сентября можно приобрести iPhoneXsи iPhoneXsMax за полную стоимость и в рассрочку с пакетом услуг сотовой связи.
iPhoneXs и iPhoneXsMax доступны в трех цветах: серебристом, черном и золотом. Стоимость устройств от Apple варьируется в зависимости от объема памяти смартфона. Например, iPhoneXs 64 ГБ стоит 534 990 тенге, iPhoneXs 256ГБ обойдется вам в 614 990 тенге, а iPhoneXs 512 ГБ — 719 990 тенге.
Смартфоны доступны в рассрочку по акции «Контрактный телефон». Кроме телефона, в контракт входят услуги связи: минуты на разговоры, SMS и мобильный интернет на любой вкус от 12 ГБ до 50 ГБ в зависимости от размера ежемесячного платежа.
Например, iPhoneXs 64 ГБ в рассрочку на 24 месяца возможно взять без предоплаты с ежемесячным платежом 25 150 тенге. При этом каждый месяц начисляются 20 ГБ трафика, неограниченное количество минут и 1000 SMS внутри сети и 200 минут звонков на других сотовых операторов по Казахстану. Акция «Контрактный телефон» доступна после прохождения скоринга.
Выбрать удобные условия рассрочки для абонентов Kcell здесь, для абонентов active здесь.
В скором времени Kcell впервые начнет продавать AppleWatchSeries 3 и AppleWatchSeries 4. iPhone Xr для покупки по полной стоимости и в рассрочку появится позднее.
Что нового во флагманах от Apple:
iPhoneXs и iPhoneXsMax получили новейший процессор A12 Bionic. По заверениям разработчиков, это самый мощный процессор, созданный для смартфонов.
Новая система NeuralEngine обеспечивает поддержку машинного обучения. Например, благодаря этой системе FaceID теперь работает еще быстрее. А съемка в режиме «Портрет» стала качественнее. Камера лучше отделяет фон и распознает контуры. Добавилась функция «Глубина». С ней вы сможете регулировать степень размытия заднего фона. Все это стало возможным благодаря модулю NeuralEngine.
Также обновленные камеры с новыми сенсорами и продвинутыми алгоритмами обработки фото получили функцию Smart HDR. Камера способна делать качественные фото даже в сценах со сложным динамическим диапазоном.
Любители больших экранов оценят iPhoneXsMax, он получил экран в 6,5 дюйма. И это, кстати, самый большой дисплей в истории iPhone.
iPhoneXs и iPhoneXsMax стали первыми смартфонами компании Apple с 512 ГБ встроенной памяти. В предыдущих моделях максимальный объем составлял 256 ГБ.
Наконец-то смартфоны от Apple получили защиту от пыли и влаги стандарта IP68. Это максимальная степень защиты от пыли и влаги для современных смартфонов. Теперь iPhone выдерживает погружение под воду на глубину до 2 метров и длительностью в 30 минут.
iPhoneXs и iPhoneXsMax обзавелись совершенно новыми стереодинамиками. Звук стал громче и объемнее. Кроме того, теперь и видео на камеру записывается со стереозвуком. Отметим, что Apple убрала из стартового комплекта переходник для наушников. Поэтому в коробке кроме самого смартфона есть только наушники, адаптер для зарядки и Lightning кабель.
Если вы фанат продукции Apple или заинтересовались конкретно этими новинками, мы ждем вас в наших магазинах и абонентских офисах. Станьте обладателем нового iPhoneпрямо сейчас.
Подробнее с условиями рассрочки для абонентов Kcell здесь, для абонентов active здесь.
