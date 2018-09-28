Иллюстративное фото Житель Курмангазинского рацона, являясь руководителем крестьянского хозяйства, путем мошенничества похитил 5 150 000 тенге. - Денежные средства были выделены в качестве субсидий для работ по созданию инфраструктур орошений пастбищ и обеспечения водой крестянских хозяйств. Однако при аудиторской проверке выяснилось, что глава хозяйства никаких работ не вел. В связи с чем в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК Республики Казахстан "Мошенничество", - рассказали в пресс-службе Курмангазинского районного суда. В ходе следствия между обвиняемым и прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. - Судом подсудимый признан виновным, ему назначено условное наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе. Приговор суда не вступил в законную силу.