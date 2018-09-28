Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 сентября, на очередной 19-ой сессии маслихата ЗКО руководитель управления по развитию языков ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА попросила направить в республиканскую ономастическую комиссию предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО. - Прошу направить в республиканскую ономастическую комиссию при правительстве РК предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО в район Байтерек. Во всех 22 округах района была проведена соответствующая работа, были проведены местные общественные сходы. 24 сентября была организована встреча с населением. Предложение было рассмотрено на заседании постоянной комиссии Зеленовского района, - заявила Айгуль МЫНБАЕВА. Предложение было одобрено депутатами областного маслихата и направлено на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.