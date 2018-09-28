По словам дочери пропавшего мужчины Натальи, последний раз Андрея Тельмановича видели вчера, 27 сентября. - Он был на работе. Затем в пятом часу вечера он оставил на работе машину, вышел оттуда, это мы просмотрели по камерам, и больше его никто не видел. Проблем со здоровьем у папы не было. Мы очень беспокоимся и просим всех, кто знает о его местонахождении либо видел его связаться с нами, - говорит Наталья.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.