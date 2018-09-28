Иллюстративное фото 28 сентября с 08.00 до 20.00 автомобильная дорога по ул.Тайманова (отрезок от ул.Сатпаева до ул.Кулманова) будет закрыта в связи с дорожными работами. 29 сентября в субботу с 08:00 до 20:00 автомобильная дорога по ул.Кунанбаева будет закрыта на ремонт. - В связи с этим городские маршруты производящие движение по ул. А.Кунанбаева будут временно перенесены на ул.Кожакаева. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, - обратились к автомобилистам в акимате г.Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.