Особую роль в создании комфорта и стильного дизайна жилья играет корпусная мебель. Именно такие необходимые в нашей жизни, современные и практичные предметы интерьера изготавливает на заказ ТОО «Плит Сервис». - Наша фирма изготавливает кухонные гарнитуры, шкафы, стеллажи, спальные и детские гарнитуры, прихожие, обеденные и журнальные столы, офисную мебель и мебель для дошкольных учреждений. Вы можете заказать корпусную мебель разной цветовой гаммы и с различной фасадной поверхностью: глянцевой, матовой или патинированной. В приоритете нашей работы - индивидуальный подход к каждому клиенту, - рассказала дизайнер-технолог мебельной компании Асем ИМАНГАЗИЕВА. Для производства мебели предприятие использует качественное сырье производства России и Республики Беларусь, лицевую и внутреннюю фурнитуру фирмы BOYARD, отличающуюся прочностью, функциональностью и соотношением цена – качества. Следует также отметить, что помимо производства мебели компания продает плитные материалы - ЛДСП и ЛДВП, столешницы, мебельную фурнитуру и предоставляет услуги по распилу плитных материалов и облицовыванию кромочными материалами ПВХ. Доставка готовой мебели по городу предоставляется бесплатно, за пределы города оплата по договоренности в зависимости от расстояния. Мебель от ТОО «Плит Сервис» - это воплощение мечты о комфорте и красоте в вашем доме по вашему вкусу! Наш адрес: г. Уральск, пр-т Абулхаир хана, 8/1. Магазин «ЖИҺАЗ» Тел.: 8(7112) 21-00-21, 53-15-50, 8 776 907 01 57 E-mail: [email protected]. Instagram: @tooplitservis Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.