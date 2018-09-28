Уральский производитель ответил на заявление Россельхознадзора о наличии токсичного вещества в консервах
Россельхознадзор опубликовал информацию о том, что в мясных консервах производителя из ЗКО обнаружен кадмий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот из YouTube
По данным сайта "Россельхознадзора", в продукции пяти казахстанских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.
- С 29 сентября в связи с повторным выявлением остатков запрещенного и вредного вещества – бензапирена – в консервах рыбных (шпроты в масле) производства ТОО «J. F. M. company» Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России, - говорится на сайте.
Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ТОО «Кублей» в связи с выявлением кадмия в мясных консервах, ПК «Ижевский» по причине выявления листерий в мясе курицы, ТОО «Арай-East Food» на основании выявления несоответствия сырьевого состава мясной колбасной продукции (колбаса полукопченая «Говяжья зернистая халяль»), ТОО «Кузмич» – в связи с выявлением листерий в рыбе.
Руководитель областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Темирхан Конакбаев сообщил, что им известно об усилении мер в отношении ТОО "Кублей".
- Ввоз продукции (в Россию - прим.автора) им не запрещен. В отношении них (ТОО "Кублей" - прим.автора) усилили меры лабораторного контроля. Если в другая партия продукции буде соответствовать нормам, то режим усиленного контроля будет снят. Мы, в свою очередь, дадим поручение нашей лаборатории внимательнее изучать продукцию на наличие токсичных веществ, - сообщил Темирхан Конакбаев, добавив, что сырье для изготовления продукции проходит лабораторный контроль и выдается протокол испытаний.
Между тем, директор ТОО "Кублей" Талгат БЕРЕКЕШЕВ возмущен таким заявлением со стороны России.
- У нас есть письмо от партнеров из Новосибирска, которые пустили информацию, что при проверке нашей продукции был обнаружен кадмий 0,18%. Я поднял все бумаги и по техрегламенту пищевой продукции ЕАЭС в мясных консервах допускается содержание кадмия в размере 0,3%. То есть получается, что в нашей продукции его содержится в два раза меньше нормы. Проверка была проведена некорректно, - возмутился Талгат Берекешев.
По словам директора компании, это наносит им существенный урон, влияет на репутацию компании.
- Мы сразу же написали им письмо, в котором указали, что проверка некорректна, однако ответа со стороны российских коллег так и нет. Это создание недобрососедского отношения. Я вообще впервые вижу такие придирки со стороны России. Для нас это репутационные риски и моральный ущерб. Я считаю, что с этим нужно разбираться. Нужно провести полное расследование. Я прошу наши госорганы защищать нас, - заявил Талгат Берекешев.
Кадмий - один из самых токсичных тяжелых металлов отнесен ко 2-му классу опасности - "высокоопасные вещества". Как и многие другие тяжелые металлы, кадмий имеет отчетливую тенденцию к накоплению в организме - период его полувыведения составляет 10-35 лет.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!