На мосту столкнулись четыре автомобиля: "Рено", "Ауди", "Мицубиси" и "Фольксваген". Как именно произошло ДТП - неизвестно. На место аварии прибыла машина скорой помощи. Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим. - Вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 08.36. С места ДТП были госпитализированы трое пострадавших. У всех них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшие доставлены в областную многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Стоит отметить, что из-за аварии по проспекту Евразия образовалась огромная пробка. На месте ДТП работают полицейские. Подробности аварии выясняются.