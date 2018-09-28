Нацбанк разработал концепцию, по которой вкладчики смогут самостоятельно выбирать управляющую компанию, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будет передавать свои пенсионные накопления. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев. При этом, согласно разработанной Нацбанком концепции, ЕНПФ по-прежнему будет единым учётным центром и администратором всех пенсионных счетов. Такие предложения сейчас обсуждаются с Правительством РК. -У вкладчика должен быть выбор, – считает глава Нацбанка – Мы хорошо управляем деньгами, мы гордимся этим. Но на этом рынке должна быть конкуренция. Вкладчик сам должен выбирать компанию и инвестиционную стратегию. Данияр Акишев напомнил, что часть пенсионных активов уже передана внешнему управляющему Aviva Investors по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков". По остальным мандатам идёт передача пенсионных активов либо объявлен тендер на выбор внешних управляющих. Национальный банк изменил стратегическое распределение валютного портфеля ЕНПФ, и теперь средства вкладчиков могут быть инвестированы в различные индексные фонды, в том числе и внешние. В апреле 2018 года в портфеле ЕНПФ появились активы во внешнем управлении. Первой внешней управляющей компанией стала британская компания Aviva Investors Global Services Limited, которой передали 220 млн долларов (72 млрд тенге).