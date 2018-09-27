Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 28 сентября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +19 градусов, ночью +7 градусов. В Атырау так же переменная облачность. Днем +19, ночью 9 градусов выше нуля. В Актобе по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность +17 градусов днем и 7 градусов тепла ночью. Днем 21 градус тепла ожидается в Актау. Ночью столбики термометров поднимутся до 11 градусов выше нуля.