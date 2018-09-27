По словам руководителя департамента общественного здоровья ЗКО Жайдара КУРМАНОВА, вакцинация против гриппа в ЗКО начнется с 1 октября 2018 года. - В связи с похолоданием по прогнозам министерства здравоохранения ожидается циркуляция вируса гриппа среди населения области. Самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Для создания иммунной прослойки населения ежегодно мы охватываем не менее 10% населения вакцинацией против гриппа. На сегодняшний день управлением здравоохранения области закуплено 60 тысяч доз вакцины. Эти все вакцины уже поступили в город Уральск, они распределяются по территории области и с 1 октября начинается массовая вакцинация населения, - рассказал Жайдар КУРМАНОВ. Стоит отметить, что на приобретение вакцин из бюджета было выделено свыше 51 млн тенге. Прививки против гриппа бесплатно смогут получить часто болеющие дети, состоящие на диспансерном учете, пожилые люди, проживающие в домах престарелых, дети из детских домов и медицинские работники. - Остальные горожане смогут привиться на платной основе или за счет средств работодателей. За счет вакцинации в прошлом году нам удалось снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом на 7,8%, - заявил Жайдар КУРМАНОВ. Выяснилось, что каждый желающий может получить платную прививку против гриппа, которая приводится в прививочных кабинетах частных клиник и поликлиниках города по месту жительства. Цена за вакцину колеблется от 1200 тенге до 2800 тенге, в зависимости от страны производителя. - Вакцины производства РФ и Голландии ничем не отличаются по качеству друг от друга. Они оказывают одинаковые действия. Мы призываем все население нашей области прийти и получить прививку, - заявил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья ЗКО Дамир КОПЖАСАРОВ. Стоит отметить, что в прошло году по области было зарегистрировано 164 случая гриппа. Далее главный санитарный врач области в прививочном кабинете №1 городской поликлиники получил вакцину против гриппа, чтобы на своем примере показать необходимость иммунизации. rbhne6uJDoA