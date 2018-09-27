В Атырау состоялась встреча акима Алимухаммеда Куттумуратулы с предпринимателями. Мероприятие прошло в формате "вопрос-ответ", в нем приняли участие около 200 предпринимателей областного центра. В общей сложности акиму города Атырау было задано около 20 вопросов, большинство из которых касались выделения земельных участков под строительство бизнес объектов, проведение инфраструктуры, решение проблем с монополистами. Отвечая на вопросы собравшихся Алимухаммед Куттумуратулы обратился к предпринимателям с просьбой внести свой вклад в развитие и процветание города Атырау. - Сегодня в городе реализуется проектов на общую сумму 150 миллиардов тенге. Все проекты являются очень значимыми для города. Мы понимаем, что на их реализацию средств из местного бюджета недостаточно, поэтому, я хотел бы призвать предпринимателей внести свой вклад в развитие города и помочь нам сделать город лучше. К примеру, в прошлом году предприниматели построили очень много спортивных площадок, в Актобе предприниматели построили объектов на сумму свыше 1 миллиарда тенге. В г.Кульсары один из местных предпринимателей построил детский сад на сумму 800 миллионов тенге и подарил его городу. Мне бы хотелось, чтобы и в этом году представители бизнеса не остались в стороне и помогли нам сделать родной Атырау лучше, - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к предпринимателям. По словам градоначальника, в настоящее время в стране реализуется очень много программ, в которых предприниматели могли бы принять активное участие в качестве спонсоров и меценатов - "Туған жерге тағызым", "Жомарт жүрек". Также у представителей бизнеса имеется возможность внести значимый вклад в развитие города в рамках реализации программной статьи главы государства "Болашаққа бағдар: Рухани жанғыру". - У каждого из вас есть бизнес-объекты, если вы облагородите их, посадите деревья, будете за ними ухаживать, это станет неоценимым вкладом в развитие и процветание города. Да, мы можем накладывать штрафы, но мы этого делать не хотим, надеясь на вашу сознательность. Со своей стороны мы готовы помочь техникой и саженцами, - обратился аким города к предпринимателям. По словам Алимухаммеда Куттумуратулы, в 2019 году в областном центре планируется благоустроить 100 дворов жилых домов. В настоящее время разрабатывается концепция нового проекта, в реализации которого предприниматели также могут принять активное участие.